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    Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur, paylaşım yaptı

    MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, Instagram hesabından bir videosunu yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 08:07
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 09:04
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    Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur, paylaşım yaptı

    Geçtiğimiz ay üçüncü kez kansere yakalandığını ve bu nedenle sahnelere ara vereceğini duyurarak sevenlerini üzen Özkan Uğur'dan haber var.

    Şimdilerde tedavisi devam eden oyuncu ve şarkıcı, Instagram hesabından bir video yayınladı. Videoda gitar çaldığı görülen Uğur, tek kişilik bir performans sergiledi.

    Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur, paylaşım yaptı #1

    Mazhar Alanson da paylaşım yapmıştı

    O dönem Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi veren Mazhar Alanson, Özkan Uğur ve Fuat Güner ile çekilen eski bir karesini "Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik. Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ'ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler" notuyla yayınlamıştı.

    Özkan Uğur'dan tek kişilik performans VİDEO


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