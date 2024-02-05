Yeşilçam'da en güzel kadın oyuncuları arasında gösterilen, hatta birçok insan tarafından ilk sırada görülen usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya platformu X'te adından söz ettiriyor.
Güzelliği sosyal medyada konuşuluyor
Yeşilçam'ın kadın oyuncularının güzellik açısından karşılaştırıldığı yorumlarda Bubikoğlu, ilk sırada yer alıyor.
Güzel yıldızın eski filmlerinden video ve kareleri bir araya getiren kullanıcılar, aradan yıllar geçmesine rağmen Bubikoğlu'nun güzelliğinden bir şey kaybetmediğini yazıyor.
Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalarımıza kazınan 69 yaşındaki sinema oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla tanınıyor.
İşte Bubikoğlu için gelen bazı yorumlar:
- Yeni yetme yüz nakli oyuncular yerine Gülşen Bubikoğlu diye bi güzellik var ülkemizde
- Türkiye’nin doğal güzelliklerinden Gülşen Bubikoğlu
- Gülşen Bubikoğlu güzel ama Emel sayın diye bir gerçeği de unutmamak lazım
- Gülşen Bubikoğlu güzelliği diye bir şey var
- Yıllara meydan okuyan doğal güzellik Gülşen Bubikoğlu
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