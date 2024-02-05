Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle gündem oldu Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada açılan başlık ile gündeme düştü. En güzel yeşilçam kadın oyuncularının yorumlandığı başlıkta ünlü yıldıza yorum yağdı.

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Yeşilçam'da en güzel kadın oyuncuları arasında gösterilen, hatta birçok insan tarafından ilk sırada görülen usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya platformu X'te adından söz ettiriyor.

Güzelliği sosyal medyada konuşuluyor

Yeşilçam'ın kadın oyuncularının güzellik açısından karşılaştırıldığı yorumlarda Bubikoğlu, ilk sırada yer alıyor.

Güzel yıldızın eski filmlerinden video ve kareleri bir araya getiren kullanıcılar, aradan yıllar geçmesine rağmen Bubikoğlu'nun güzelliğinden bir şey kaybetmediğini yazıyor.

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalarımıza kazınan 69 yaşındaki sinema oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla tanınıyor.



İşte Bubikoğlu için gelen bazı yorumlar: