Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ hayatını kaybetti Yeşilçam'ın aktif olduğu yıllarda yardımcı kadın oyuncular arasında en popüler isimlerden olan Sevda Ferdağ, İstanbul'da 81 yaşında geçirdiği rahatsızlığının sonucunda hayatını kaybetti. Vefatı sevinleri ve hayranlarını yasa boğdu.

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Bir dönemin Yeşilçam yıldızı olan Sevda Ferdağ, yaşama veda etti.

Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Ferdağ'ın hasta olduğu biliniyordu.

Ferdağ'ın bugün İstanbul Cihangir'deki evinde vefat ettiği öğrenildi.

İlk filmini 1958'de çeviren Ferdağ, filmin başarısız olmasından dolayı sinemaya küserek Almanya'ya yerleşmişti.

Yardımcı kadın oyuncu rolü onundu

Tekrar sinemaya başladığında ise yardımcı kadın oyuncu olarak rol alan Ferdağ, aranan yıldızlardan biri oldu.

Yeşilçam'da "salon kadını" rolleri ile hafızalara kazanan Ferdağ, dikkat çekici fiziği nedeni ile "vamp kadın" rollerinde de görüldü.

Kapıcılar Kralı'nın yıldızı

Kemal Sunal'la birlikte çektiği "Kapıcılar Kralı" filmi yeni neslin Sevda Ferdağ'ı en çok hatırladığı film olarak öne çıkıyor.

Ferdağ, Yeşilçam'da cinsel içerikli filmler furyası başladığında film çevirmeyi bırakarak, ses sanatçısı olarak gazinolarda sahneye çıktı.

Toplam 150 filmde oynayan ve bir döneme ismini kazıyan Sevdağ Ferdağ, son dönemde ise gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.