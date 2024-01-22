Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan Kylie Jenner’ı sonra Hailey Bieber’a kafayı taktı Afrodit Banu alkan, bu sefer de Hailey Bieber'ın kendisini kopyaladığını ileri sürdü.

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Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, dünyaca ünlü isimlerin kendisini taklit ettiğini söylemeye devam ediyor.

Kylie Jenner'la kavgalı

Alkan, kendisini taklit ettiğini iddia ettiği ve 'taklitçi Kezban' dediği Kylie Jenner'ı diline dolamıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'la birlikte yorumcu koltuğuna oturduğu YouTube programında kendisine yöneltilen soru karşısında Jenner'ı bir kez daha bombalamıştı.

Afrodit'in bu kez hedefinde Hailey Bieber vardı. Yeşilçam'ın yıldız ismi, Justin Bieber'ın eşi ve Kylie Jenner'ın yakın arkadaşı Hailey, beyaz mayosuyla Alkan'ın dilinden kurtulamadı.

"Hailey Bieber beni taklit ediyor"

Alkan, "Yine mayomuz Hailey Bieber tarafından taklit edildi." ifadelerini kullandı.