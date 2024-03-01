Yeşilçam'ın Afrodit’i Banu Alkan'dan bebek itirafı geldi Ünlüler dünyasını anlatan ünlü şarkıcı ve oyuncu Banu Alkan, hayatında en çok canını yakan olayı anlattı.

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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Banu Alkan, yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Alkan, zaman zaman söyledikleri zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Banu Alkan ve Safiye Soyman, Dünya Güzellerim Masada programında bu kez sektörde yaşadıkları tatsız olaylara değindi.

'Bu piyasada ilk hayal kırıklığınızı hatırlıyor musunuz?' sorusu üzerine derin düşüncelere dalan Alkan, "Benimle hala uğraşanlar var" deyip şu açıklamayı yaptı:

"Bugün bir bebeğim yoksa ünlü bir şarkıcının yüzünden.

‘Kızım ben bebek istiyorum’

Rahmetli annem yarım Türkçesi ile ‘Kızım ben bebek istiyorum’ derdi. Ben ‘Tamam anneciğim' dedim.

"O bebeğin mutlaka gazabına uğrayacaklardır"

Karar verdim derken birisi devreye girdi ve o bebeğim de olamadı. Ben Allah’a çok inanırım. O bebeğin mutlaka gazabına uğrayacaklardır. Adalete çok inanırım.”