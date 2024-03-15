Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer, şimdi de şarkılarını satıyor Yeşilçam'ın ünlü simalarından Serpil Örümcer, bir süredir yaşadığı maddi zorluklarla gündeme geliyor. Örümcer, eski fotoğraflarının ardından şimdi de şarkılarını satışa çıkardığını açıkladı.

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Yeşilçam'ın unutulmazları arası yer alan ve dönemin yıldızları arasında yer alan isimlerden biri de Serpil Örümcer.

'Bayan bacak' lakaplı Örümcer, 1967 yılında güzellik yarışmasında finale adını yazdırdı.

Ünlü sanatçı Serpil Örümcer, daha sonra "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant’la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı.

Fotoğraflarını satışa çıkarmıştı

Bir süredir geçim sıkıntısı yaşayan "Bayan Bacak" lakaplı Serpil Örümcer, birkaç ay önce eski fotoğraflarını satışa çıkarmıştı.

71 yaşındaki Serpil Örümcer, şimdi de şarkılarını bir CD'de topladığını söyleyerek 300 liradan satışa çıkardığını söyledi.

"Şarkılarımı satmak istiyorum"

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı ihtiyaçlarımdan ve borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz adresinize imzalı olarak gönderirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

"Çalışmanın ayıbı yok"

Yıllar önce sanatçı, Accılar Ambarlı’da bulunan kapalı pazar alanında Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağlıyordu.

Yaşadığı zorlukları anlatan Örümcer, kızının psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyerek yetkililerden para yardımı istemek yerine kendisi için bir iş verilmesini talep etmişti.

Örümcer şunları kaydetti: