Yeşilçam'ın efsane dublaj sanatçısı Jeyan Tözüm öldü Fatma Girik'ten Türkan Şoray'a Yeşilçam'ın en önemli kadın sanatçılarını seslendiren, Türk sinemasının adeta sesi olan Jeyan Tözüm, 94 yaşında hayatını kaybetti.

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Türk sineması bir yıldızını daha kaybetti.

Yeşilçam bu kez daha çok görüntüsüyle değil sesiyle sinemaya hayat veren bir isme veda ediyor.

Tiyatro sanatçısı ve Türkiye'nin onu tanıdığı şekliyle büyük dublaj ustası Jeyan Tözüm hayata gözlerini yumdu.

94 yaşında hayatını kaybetti

Tam adıyla Fatma Mesanet Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, 94 yaşında hayta veda etti.

Tözüm'ün vefatı sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. ölüm haberini alan sevenleri sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı.

tam da Türkiye Cumhuriyet'in 100.yılını kutlarken alınan bu acı haber, "Cumhuriyet 100. yılında bir cumhuriyet kadını kaybetti" yorumlarına neden oldu.

Büyük oyuncuların karakteristik sesi

Oyuncu, tiyatro yönetmeni, seslendirme sanatçısı Necdet Mahfi Ayral'ın kızı Jeyan Tözüm, 5 yaşındayken babasıyla başladığı tiyatro yolculuğunda gönlünü dublaj sanatına kaptırdı.

Tözüm ömrünü bu alana adadı.

Ünlü seslendirme sanatçısı, Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendirdi.