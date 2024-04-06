Yeşilçam’ın efsane ismi Nuri Alço yoğun bakıma alındı! Türk sinemasının efsane isimlerinden Nuri Alço yaşadığı rahatsızlık sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun yoğun bakıma alındığını ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

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Yeşilçam'ın efsane ismi sevenlerini korkuttu...

Bayram tatili için Eskişehir'e giden Nuri Alço buradaki evinde fenalaştı.

Beynine pıhtı attı

Hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun beynine pıhtı attığı ve bilincinin kapalı olarak hastaneye getirildiği öğrenildi.

Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Oyuncunun hastaneden bilincinin açıldığı kaydedilirken yoğun bakımdaki tedavisinin de sürdüğü bildirildi.

Kadir İnanır aynı rahatsızlığı geçirmişti

Geçtiğimiz günlerde Türk sinemasının diğer bir efsanesi olan Kadir İnanır'da beynine pıhtı atması sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Eşi açıklama yaptı

Oyuncunun eşi Burcu Alço, “Bayramı burada geçirmek için yanımıza gelmişti. Pıhtı attığı için beyin kanaması geçirmiş. Kan sulandırıcı hap kullanıyordu ama son birkaç gündür ihmal etmiş” ifadelerini kullandı.

Perşembe günü cenazeye katıldı

72 yaşındaki ünlü aktrist Nuri Alço'nun, perşembe günü Türker İnanoğlu'nun cenazesine katıldığı ortaya çıktı.

Nuri Alço kimdir?

Nuri Alço 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi.

69 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Nuri Alço'nun baba tarafı Bulgaristan göçmenidir.

Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam'a geçti.

Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı.

Yeşilçam'ın 'Kötü Adamı'

Daha sonra Yeşilçam'da genellikle kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır.

Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır.