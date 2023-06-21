Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ile Ediz Hun karşılıklı dans etti Türk sinemasının iki efsane ismi Ediz Hun ve Türkan Şoray, katıldıkları etkinlikle karşılıklı dans etti. Yeşilçamın efsaneleri dans ederken hayranları da alkış tufanı kopardı.

ensonhaber.com Birçok projede birlikte rol alan Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ile Ediz Hun, bir davette buluştu. Etkinlikte bir araya gelen iki efsane isim hayranlarıyla zaman geçirdi. Dans ettiler Bir ara kendi seslerinin bulunduğu şarkının ritmine katılan Ediz Hun, Türkan Şoray'ın elinden tutarak dans etti. Büyük alkış geldi Dansın sonunda Hun, Şoray'ı alnından öperken o dakikalarda hayranlarından büyük alkış topladı. İki efsane ismin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başlayınca "İki güzel insan" yorumları yapıldı. Joe Biden'a benzetildi Öte yandan 82 yaşındaki Ediz Hun, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a benzetildi.