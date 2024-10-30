Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakıma alındı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço'dan hayranlarını üzen haber...

Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Nuri Alço, beyin kanaması geçirdi.

Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, acil olarak ameliyata alındı.

EŞİ DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Riskli bir ameliyat geçiren oyuncunun eşi Burcu Alço, Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile oyuncunun sevenlerini bilgilendirdi.

"YOĞUN BAKIMDA"

Burcu Alço, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı.