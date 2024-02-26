Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Tolga Savacı hayatını kaybetti 80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Vefatı sevenleri ve hayranlarını yasa boğdu.

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Bir dönemin Yeşilçam yıldızı olan Tolga Savacı, yaşama veda etti.

Savacı, uzun yıllardır eşi Nermin Bezmen ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşıyordu.

Savacı'nın ani ölümünü eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Yüreğim kanıyor, sevdiceğimi kaybettim"

Bezmen, eşinin vefatını şu ifadelerle duyurdu:

Yüreğim kanıyor. Dev yürekli sevdiceğimi kaybettim. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda.

Beyazperdeye ilk adım attığı film 'Arzu' olmuştu

6 Mayıs 1963'te İstanbul'da doğan Tolga Savacı, Fransız Koleji'ni bitirdikten sonra 1983 yılında İtalya'da mankenlik eğitimi aldı.

Savacı, 1985 yılında Banu Alkan'la başrolde yer aldığı "Arzu" filmiyle beyazperdeye adım attı.

Banu Alkan ve Hülya Avşar ile başrol paylaştı

Tolga Savacı, 80'li yıllarda Banu Alkan ve Hülya Avşar başta olmak üzere birçok kadın yıldızla çeşitli filmlerde yer aldı.

2015 yılında yazar Nermin Bezmen'le evlenen Savacı, ABD'de yaşamaya başlamıştı.