Haber Merkezi

Yaklaşık 8 ay önce ameliyat olduğu ortaya çıkan Yeşilçam'ın usta ismi 84 yaşındaki Ediz Hun, sessizliğini korumuştu.

Sağlık sorunlarını geride bırakan Hun, kolonoskopi yaptırdığını ve bağırsaklarında kanser hücresi tespit edildiğini açıkladı.

"HEPSİ GİTTİ"

Usta oyuncu, Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri adlı konferansta “21 hücrede beş tane kanser hücresi çıktı. Çok şükür hepsi gitti.” diye konuştu.

"ALLAH KİMSEYE MUHTAÇ ETMESİN"

Kemoterapi tedavisiyle sağlığına kavuşan Yeşilçam efsanesi "Kendime fazla güvenmekten oldu. Ameliyat oldum şimdi iyiyim. Bir problem yok. Tabii Allah bilir. Beni kimseye muhtaç etmesin. Adam gibi yaşayalım gidelim." ifadelerini kullandı.

Ediz Hun sağlıklı yaşam rutinini de paylaştı. Ünlü isim, “Sabah kahvaltısız güne başlamam. Balık yağı takviyesi, güneşlenme ve evde her gün kürek çekmek benim olmazsa olmazım. Kilo kontrolü kalp sağlığı için kritik.” diye konuştu.