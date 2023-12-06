Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okumaya devam ediyor Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu 69. yaşını kutladı.

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Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalarımıza kazınan Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan usta oyuncu, paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor.

69 oldu

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, son olarak doğum günü paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bubikoğlu, 69. yaş gününü kutladı.

Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Bubikoğlu'nu görenler 'Yıllar güzelliğine dokunamamış', 'İşte yıldız', 'Yaşlan artık' 'Yıllar teğet geçmiş' gibi yorumlar yapıyorlar.