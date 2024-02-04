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Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray'dan Moskova çıkarması! Kareye o notu düştü...

Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray'dan Moskova çıkarması! Kareye o notu düştü... Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden olan Sultan lakaplı Türkan Şoray, Moskova'ya gitti. Şoray o anları, sosyal medyadan paylaştı.