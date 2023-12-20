Yeşilçam'ın yıldızları kavuştu: Filiz Akın, Türkan Şoray'ı evinde ziyaret etti! O anları paylaştı... Şu sıralar sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, Türkan Şoray'ı evinde ziyaret etti. Akın o anları, sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

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ensonhaber.com

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan Filiz Akın, uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyor.

Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olan Akın, geçtiğimiz günlerde de hastaneye yatmıştı.

Zorlu süreci atlatan ve sağlığına kavuşan ünlü isim, arkadaşı Türkan Şoray'ın evine gitti.

O anları Instagram'dan yayınladı

Türkan Şoray'ı evinde ziyaret eden Filiz Akın, o anları sosyal medya hesabından bir reels videosu olarak paylaştı.

Akın videoya, "Yeni bir yıla doğru. Sultan arkadaşımla yeni hafta böyle. Sevgi, dostluk dolu bir gün diliyorum" notunu düştü.