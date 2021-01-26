Yeşim Büber: 11 yıldır teknede yaşıyoruz

Oyuncu Yeşim Büber, yıllardır yaşadığı tekne hayatını anlattı.

Oyuncu Yeşim Büber, ailesiyle birlikte yaşadığı teknede tadilata girişti. Aynı gün ikiz çocuklarının da hastalanması ünlü oyuncuya zor saatler yaşattı.

Teknesinin mutfak lavabosuna oturmuş tezgahın kenarlarını kazırken çekilen fotoğrafını Instagram’da paylaşan Yeşim Büber, yaptığı işlemi “Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz.

"BAZEN ZOR"

Nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandı. Hep soruyorsunuz ya ‘Teknede yaşamak zor değil mi?’ diye. Evet bazen zor.” dedi.

"11 YILDIR TEKNEDEYİZ"

11 yıldır deniz üstünde yaşayan Yeşim Büber, “Teknede yaşama alıştık. Şu anda Fethiye’de bir iskeledeyiz, buraya demirledik. Yılın 7-8 ayı ise seferi oluyoruz, devamlı dolaşıyoruz. Öyle düşünüldüğü gibi üşümüyoruz, sobamız, sıcak suyumuz var. Teknemiz fiber olmadığı için özel yalıtımlı ve ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip.” diye konuştu.

Büber oyunculuğa dönüp dönmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Mesleği bırakmadım. İstediğim gibi bir proje olursa neden olmasın? Ama İstanbul’a yerleşmem gerekirse zor.”