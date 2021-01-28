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    Yeşim Büber'den yeni paylaşım

    11 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber'den bir açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 12:49
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    Yeşim Büber'den yeni paylaşım

    11 yıldır yönetmen eşi Mehmet Aksın ve ikizleri ile birlikte teknede yaşayan oyuncu Yeşim Büber, önceki gün çocuklarının tadilat sırasında rahatsızlandığını söylemişti.

    "DURUMUMA ÜZÜLENLER OLMUŞ"

    "Teknede yaşamak bazen zor." diyen oyuncu, yeni bir paylaşımda bulundu.

    Büber, "Paylaştığım postu okuyanlar arasında durumuma üzülenler, acı çektiğimizi düşünenler olmuş. Ben de birkaç keyifli fotoğraf koyayım dedim." ifadelerini kullanarak, mutlu pozlarını yayınladı.

    Yeşim Büber den yeni paylaşım #1

    Yeşim Büber den yeni paylaşım #2

    Yeşim Büber den yeni paylaşım #3

    Yeşim Büber den yeni paylaşım #4

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