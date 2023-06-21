Yeşim Ceren Bozoğlu, eridi
ensonhaber.com

O Hayat Benim dizisinde hayat verdiği Nuran karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü Yeşim Ceren Bozoğlu, geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulmuştu.

Uyguladığı diyet ile formda kalmayı başaran Bozoğlu değişimiyle gündem oldu.

Yeşim Ceren Bozoğlu,

İki yılda 60 veren ünlü oyuncu, zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.

Yeşim Ceren Bozoğlu,

"Nereden nereye"

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Yeşim Ceren Bozoğlu'na takipçileri "Nereden nereye", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yapıyorlar.