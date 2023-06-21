Yeşim Ceren Bozoğlu, eridi Dizi projesi için aldığı 110 kiloya kadar çıkan Yeşim Ceren Bozoğlu, 60 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü.

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O Hayat Benim dizisinde hayat verdiği Nuran karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulmuştu.

Uyguladığı diyet ile formda kalmayı başaran Bozoğlu değişimiyle gündem oldu.

İki yılda 60 kilo veren ünlü oyuncu, zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.

"Nereden nereye"

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Yeşim Ceren Bozoğlu'na takipçileri "Nereden nereye", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yapıyorlar.