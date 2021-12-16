Yeşim Ceren Bozoğlu, yazda kaldı

58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, "Photoshop yok" fotoğraflarını diyerek paylaştı.

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, mide küçültme ameliyatı sonrası erimişti.

58 kilo vererek bambaşka birine dönüşen ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken Yeşim Ceren Bozoğlu, "Photoshop yok." diyerek yaz pozlarını paylaştı.

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Bozoğlu, Annemizi Saklarken dizisiyle ekrana döndü. Yeşim Ceren Bozoğlu, çekimler öncesi gittiği tatilden karelerini sosyal medyadan paylaşınca dikkat çekti.

"PHOTSHOP YOK"

Yeşim Ceren Bozoğlu, bikinili pozlarına "Photoshop yok işte burada, deniz var, güneş var, hemşirelik var, kardeşlik var bu fotoğraflarda. En saf ve en doğal halimiz işte, geçtiğimiz yazdan, kendi minyatür çetemizin cennetinde. Doğada kıyas yok, şikayet yok, zaman yok, ego yok, israf yok, ne güzel değil mi?" notunu düştü.