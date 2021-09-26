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    Yeşim Ceren Bozoğlu'nun değişimi şaşırtıyor

    Geçirdiği mide ameliyatı sonrası adeta yeni birine dönüşen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son paylaşımı, takipçilerinden tam not aldı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 10:09
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    Yeşim Ceren Bozoğlu'nun değişimi şaşırtıyor

    Verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, son haliyle yine şaşırttı.

    Mide küçültme ameliyatının ardından adeta bambaşka birine dönen Bozoğlu, bu kez de yüzündeki değişimle dikkat çekti.

    TAKİPÇİLERİ ‘AMELİYAT VAR’ DEDİ

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, ev halini "Bunların hepsi aşktan..." notuyla yayınladı.

    Yeşim Ceren Bozoğlu’nun bazı takipçileri, oyuncunun bişektomi (yanak inceltme ameliyatı) geçirdiğini iddia etti.

    Yeşim Ceren Bozoğlu nun değişimi şaşırtıyor #1

    “DEFALARCA BAKTIM”

    Bozoğlu'na gelen yorumlardan bazıları şöyle:

    “Bahar Şahin sandım”

    “Özge Özpirinçci olmuş adeta”

    “Yeşim Ceren nerede?”

    “Tanımak için defalarca baktım”

    “Boşuna demiyorlar 'kilo insanı yaşlı gösteriyor' diye”

    “Şok şok şok”

    Yeşim Ceren Bozoğlu nun değişimi şaşırtıyor #2

    "BABAM BENİ TANIMADI"

    Bozoğlu, daha önce kilolarıyla alakalı şu açıklamalarda bulunmuştu:

    “Zayıfladıktan sonra havaalanına annem ile babamı almaya gittim. Annem ile babam beni tanımadı. Babam birkaç kez yanımdan geçti. 'Baba ben buradayım' dedim, öyle tanıdılar. Ben şu an kendimi 23 yaşımda hissediyorum ama bunu sadece kiloya bağlamıyorum. Hayatımı daha iyi yönettiğimi düşünüyorum. Kendimi daha pozitif, daha dişi hissediyorum. 110 kilodan 58 kiloya düştüm, toplamda 52 kilo verdim. Kalbiniz güzelse kilo hiç önemli değil. Ben yapı olarak utangaç bir insanım oyuncu olmamın sebebi de o utangaçlığımı üzerimden atmak içindi.”

    Yeşim Ceren Bozoğlu nun değişimi şaşırtıyor #3

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    Yeşim Ceren Bozoğlu nun değişimi şaşırtıyor #8

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