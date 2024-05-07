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Yeşim Erçetin'in eşi Fevzi Kardecesi'nin ölümüyle ilgili Arto'dan yeni iddia: "İntihar etti ya da öldürüldü"

Yeşim Erçetin'in eşi Fevzi Kardecesi'nin ölümüyle ilgili Arto'dan yeni iddia: "İntihar etti ya da öldürüldü" Eski manken Yeşim Erçetin'in eşi Fevzi Kardeseci evinin banyosunda ölü bulunmuştu. Kardeseci'nin ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.