Yeşim Salkım: 90'ları en iyi biz okuruz

Yeşim Salkım: 90'ları en iyi biz okuruz

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'dan 90'lar projesi geri döneceğini söyledi.

53 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. Yeni jenerasyon şarkıcıları değerlendiren Salkım, "Müzik iyi bir yere gitmiyor." dedi.

İşte Salkım'ın açıklamalarından ara başlıklar:

"HALA BİZİM ŞARKILAR"

"Müzik iyi bir yere gitmiyor. Artık ne yaparsanız yapın üretemeyeceksiniz. Zaten doksanlarda da kaldı. Hala bizim şarkıları coverlayıp söylüyorlar.

İyi ki bir Ajda Pekkan'ımız, Sezen Aksu'muz, Aysel Gürel'ler var. İyi ki bu son 15 senede ortada olan arkadaşlar bu şarkılarla ayakta kalabildiler.

Hayranlarının karşısına 90'lar projesiyle çıkacağın söyleyen Salkım, "Benim doksanlardaki en sevdiğim şarkılardan oluşan bir proje hazırladım. Bunu sahneye taşıyacağım. Onları en iyi biz okuruz bir de bizden dinlesinler" dedi.