Yeşim Salkım mahkemenin yolunu tuttu

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç ve Seyhan Soylu hakkında suç duyurusunda bulunan Salkım, “Kadın bedeni üzerinden insanların küfür etmesini istemiyoruz” dedi.

Şarkıcı Yeşim Salkım, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Merve Uçanok ile birlikte geldi.

Merve Uçanok, Murat Övüç hakkında müvekkilinin adresini, Seyhan Soylu hakkında da mahkemece verilen uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için ek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Dilenen özrün sarf edilen sözleri suç olmaktan çıkarmadığını söyleyen Uçanok, “Evet özür diledi. Ancak bu durum bu eylemin suç olmadığı anlamına gelmez. Veyahut da bu durum müvekkilimin haklı davasından vazgeçeceği anlamına hiç gelmez.” dedi.

"İŞLETME SAHİBİ DUYARLILIK GÖSTERDİ"

Müvekkilinin Murat Övüç'ün iş sözleşmesini iptal ettirdiği yönündeki iddiayı reddeden, işletme sahiplerinin kendi inisiyatifleri ile durumu kınadıklarını kaydeden Uçanok, “Böyle bir şey mümkün mü? Bu yalan. Gerçek dışı, asılsız iddialardır. İşletme sahibi evet, bu konuda bir duyarlılık gösterdi. Duyarlılık gösterdiği konu şiddetti.” diye konuştu.

SALKIM: KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE GERÇEKTEN ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR

İki kız annesi olduğunu söyleyen Yeşim Salkım ise “Ben iki kız annesiyim, bir annenin de kızıyım. Artık kadına yönelik olan şiddette gerçekten adımlar atılması gerekiyor. Buna inanıyorum.” dedi.

Bir dernek kuracağını söyleyen Salkım, “Bunu gördüğünüz bu üç kadınla beraber yapacağım. Ondan sonra bunun arkası gelecektir.” şeklinde konuştu.

“KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN İNSANLARIN KÜFÜR ETMESİNİ İSTEMİYORUZ”

“Ne kadına ne erkeğe ne de herhangi bir canlıya şiddet uygulanmasını istemiyoruz.” diyen Salkım, şöyle devam etti:

“Kadın bedeni üzerinden insanların küfür etmesini istemiyoruz. Niçin maçlarda kadınlara küfür ediliyor? Annelerine, çoluğuna, çocuğuna, karısına. Küfürler neden kadın bedeni üzerinden. Hiç düşündünüz mü? Bunu bir düşünsün insanlar. Daha oradan başlıyor bazı konular. O yüzden ben de bir şeyler yapmaya karar verdim. O yüzden de davamın sonuna kadar arkasında olacağım.”