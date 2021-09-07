Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, TGRT Haber kanalında 'Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa' adlı programla televizyon ekranlarında sevenleriyle buluştu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, bugün TGRT'de yeni bir formatla seyirci karşısına çıktı.

'Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa', isimli programını sunmaya başlayan Salkım, gündeme dair konuları ele alıyor.

Yeşim Salkım yeni bir formatla televizyon ekranlarında VİDEO

''ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE 'DUR' DEMEK İÇİN GELİYORUM''

Babasını yeni kaybeden ünlü sanatçı, televizyon ekranına halkın sesi olmak için çıkacağını ifade etti.

Salkım “Kadına, çocuğa, hayvana ve tüm canlılara kısaca şiddetin her türlüsüne ‘dur’ demek için geliyorum. Beni tanıyanlar bilir. Doğru bildiğim yolda sözümü hiç esirgemem. Haksızlık karşısında da asla susmam” şeklinde konuştu.

Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa, salıdan cumaya saat 22.30’da TGRT Haber’de ekranlarda olacak.