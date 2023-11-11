Yeşim Salkım'dan bomba itiraf: Sekiz senedir aseksüelim Bir YouTube programına katılan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sekiz senedir aşık olamadığını söyleyen Yeşim Salkım, sekiz senedir aseksüel olduğunu itiraf etti.

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Sosyal medyada girdiği polemiklerle adından söz ettiren Yeşim Salkım katıldığı YouTube programında özel hayatıyla ilgili bilinmeyen açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Sibel Arna’nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol programının bu haftaki konuğu ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım oldu.

"Sekiz senedir aseksüelim"

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım sekiz senedir aseksüel olduğunu belirtti ve aşık olamadığını açıkladı.

"Ben o besteyi yaptırana kadar neler çektim"

İşte ünlü ismin açıklamalarından satır başları:

28 senedir 'Deli Mavi'yi söylüyorum. 28 senedir inan bir gün bile Atatürk’ü düşünmeden söylemediğim olmadı. Bir kere Seda Akay bunu söylüyor. Sözleri Atamıza yazdığını ifade ediyor. Beste Ozan Çolakoğlu ile bana ait. Ben o besteyi yaptırana kadar neler çektim. O zaman aynı mahallede oturuyoruz. Şarkının sadece nakarat bestesi vardı.

"Sekiz senedir aşık olamıyorum"

Sekiz senedir aşık olamıyorum. Bir kere güvenimi kaybettim. Güven kırılması sekiz sene önce adanın babasıyla ayrılınca başladı. Çünkü beraber yaşanır zannetmiştim. Herkes çok yakışıklı bir adamdı niye ayrıldın diyor. Ama eş olmak başla bir şey. İmzanın girdiği yerde kadın ve erkek ne olursa olsun rahat olamıyor. Ne olursa olsun rahat olabileceğiniz tek yer sizin özgür olduğunuz yerdir. Bir de çok net bir şey söyleyeyim mi evlilik aşkı öldürüyor.

"O Biscolata erkeklerine bakıyorum"