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    Yeşim Salkım'dan Hülya Avşar'a simit göndermesi

    Hülya Avşar'ın "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek" açıklaması yeniden gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 10:04
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    Yeşim Salkım'dan Hülya Avşar'a simit göndermesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği iftara katılan sanatçılar, konuşulmaya devam ediyor. İftara gidemeyen ünlüler, gidenleri soru yağmuruna tutuyor.

    Eleştirilerin hedefinde olan Hülya Avşar'ın etkinlikte bir ara fotoğraf makinesini eline alıp çekim yapması gündem olmuştu.

    Neşeli halleriyle dikkat çeken Avşar, Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girmiş ve ünlü şarkıcının 'simit' açıklaması hatırlatılmıştı.

    Avşar, bir süre önce "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak." demişti.

    "Simit var mı?"

    Bu açıklamayı unutmayan Yeşim Salkım bir paylaşımın altına yorum yaptı. Sivri diliyle tanınan Salkım, Avşar'ın neşeli hallerini görünce "Simit varmışmış bari iftarda" diyerek gönderme yaptı.

    Yeşim Salkım dan Hülya Avşar a simit göndermesi #1

    Yeşim Salkım dan Hülya Avşar a simit göndermesi #2


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