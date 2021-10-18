Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek

Yeşim Salkım, Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın gerginliğiyle ilgili konuştu.

Aşı karşıtı olduğunu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla açıkça dile getiren ve geçtiğimiz haftalarda babası Dursun Salkım'ı koronadan dolayı kaybeden ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Twitter'da takipçileriyle birbirine girdi.

Şarkıcı Yeşim Salkım, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'a yönelik tutumuna destek verdi.

Türkiye gazetesine konuşan Salkım, şunları ifade etti:

"CİĞERİNİ BİLİYORUM BEN BUNLARIN"

"Sanatçılar politik olmamalı. Görüşlerini söyleyebilir fakat politik konuşmaların yapılacağı yerler, ödül törenleri değildir. Bu oyuncuların ciğerlerini biliyorum. İki iş tutunca böyle havaya girmenin anlamı yok.

"KESİNLİKLE TAMER HAKLI"

Kesinlikle Tamer’i haklı buluyorum, aradım ve bunu kendisine de söyledim. Erkeklerin üzerinden artık prim yapmaktan biraz vazgeçsin bu kadınlar.

"MADEMKİ KAIDN HAKKI DİYORSUNUZ.."

Mademki kadın hakkı diyorsunuz; aç arabanı bin, benim kapımı aç deme. Çiçek getireceksin deme adama, git çiçeğini kendin al. Hep bir beklenti içinde olup, sonra eline pankartı almak olmaz.

"BEN PKK'YA KARŞIYIM"

Hasta ruhlu erkeklerden bahsetmiyorum. Ben PKK'ya karşıyım, ülkemde kimse PKK sempatizanlığı yapamaz. İşin oyunculuk, takdir ettiler, teşekkürünü et, git otur. Herkes haddini bilecek."