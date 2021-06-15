Yeşim Salkım'ın küçük kızı mezun oldu

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'ın kızı Meryem, ilkokulu bitirdi.

Yeşim Salkım'ın Hakan Eratik ile evliliğinden dünyaya gelen Meryem Ada, ilkokuldan mezun oldu. Yeşim Salkım, mezuniyet fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"GELECEĞE BİR BALON BIRAKTILAR"

Salkım, fotoğrafın altına "Meryem ilkokulu bitirdi... Darısı ortaokula, liseye, üniversiteye... Çok şükür... Geleceğe umutla bir balon bıraktılar ömürleri yolları açık olsun! Kızım mezun oldu..." notunu düştü.