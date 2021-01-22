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    Yetenek avcısı Ferhat Göçer

    Ferhat Göçer, TikTok’ta yeni yetenekler keşfetmeye çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 07:50
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 09:24
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    Yetenek avcısı Ferhat Göçer

    Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, popüler kısa video uygulaması TikTok’ta yeni yetenekler arıyor.

    DÜET YAPACAK

    Platformun çıkaracağı albüm için TikTok hesabından bir video paylaşan şarkıcı, kullanıcıları ‘Yıllarım Gitti’ parçasına düet yapmaya davet etti.

    Kampanya sonunda paylaşılan düet videolarından seçilecek olan 10 kullanıcı, bir albümde yer alacak. Etkinlik 31 Ocak'a kadar sürecek ve sonuçlar 2 Şubat tarihinde açıklanacak.

    Yetenek avcısı Ferhat Göçer #1

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