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Yetenek avcısı Ferhat Göçer
Ferhat Göçer, TikTok’ta yeni yetenekler keşfetmeye çalışıyor.
- Haber Merkezi
- 22.01.2021 - 07:50
- Güncelleme : 22.01.2021 - 09:24
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, popüler kısa video uygulaması TikTok’ta yeni yetenekler arıyor.
DÜET YAPACAK
Platformun çıkaracağı albüm için TikTok hesabından bir video paylaşan şarkıcı, kullanıcıları ‘Yıllarım Gitti’ parçasına düet yapmaya davet etti.
Kampanya sonunda paylaşılan düet videolarından seçilecek olan 10 kullanıcı, bir albümde yer alacak. Etkinlik 31 Ocak'a kadar sürecek ve sonuçlar 2 Şubat tarihinde açıklanacak.