Şevval Şahin ile yemek yiyen o dönemki sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize attığı iddiasıyla hakkında 34 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Yiğit Marcus Aral hakkında, yakalama kararı çıkarıldı.

Geçtiğimiz haziran ayında ayrılık kararı alan Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral arasında skandal bir olay yaşanmıştı.

Ayrılık sonrası Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile görüşmeye başlayan Şevval Şahin, Marcus Aral'ı oldukça kızdırmıştı.

KEREM KAMIŞLI'YI DENİZE ATTI

Lüks bir mekanda yemek yiyen ikilinin yanına giden Aral, Kamışlı'yı oturduğu sandalyesiyle beraber denize atmıştı. Kamışlı ise restonran çalışanları tarafından denizden çıkarılmıştı.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olay sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Aral hakkındaki iddianamede, "Olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs", "Tehdit", "Özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "Hakaret" suçlarından toplam 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Bugün Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma gerçekleşti.

Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı

KORONAYA YAKALANDIĞI İÇİN DURUŞMAYA KATILAMADI

Duruşmaya tutuksuz sanık Aral katılmadı. Müşteki Kamışlı'nın da yer almadığı duruşmada müşteki avukatları Rezan Epözdemir ve Yiğit Gökçehan Koçoğlu hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatı Özcan İmaş da yer aldı.

Sanık Avukatı Özcan İntaş, müvekkilinin yurt dışında olduğunu ve Türkiye'ye dönmek için bilet aldığını belirterek, "Duruşmaya katılacaktı ancak koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Kendisi Miami'de yaşamaktadır. Mümkünse istinabe yoluyla dinlenmesini talep ederiz. Bir sonraki celse aksi durumda gelemezse mahcup olmak istemiyoruz. Tanık Şevval Şahin de Londra'dadır, o nedenle katılmadı." şeklinde konuştu.

"ARAMIZA GİRDİN, SENİ BİTİRECEĞİM"

Tanık olarak dinlenen Erol Kayım, olayın geçtiği işletmede şef olarak çalıştığını belirterek "Kerem Kamışlı ve Şevval Şahin akşam restorana geldiler. Kendilerine hizmet ettik, 40 dakika geçtikten sonra deniz yoluyla sanık Yiğit Aral geldi. Onların masasına oturdu. Oturduktan yaklaşık 10 dakika sonra yüksek sesle tartışmaya başladılar. Şevval Hanım'la da tartıştılar. Sanık, Kerem Kamışlı'ya 'aramıza girdin, seni bitireceğim' gibi sözler söyledi. Bunun üzerine Şevval Şahin de tartışmaya dahil oldu. Kerem Kamışlı'ya 'Seni öldürürüm, bitiririm' dedi ve sandalyeyle birlikte Kamışlı'yı denize attı. Boğaz çok akıntılı olduğu için biz denize atlayamadık. Masa örtülerini denize sarkıttık. Masa örtülerine tutundu. Biz o şekilde müştekiyi yukarı çıkardık. Biz müştekiyi çıkarırken sanık elindeki telefon ile fotoğraf ya da video çekiyordu. Sanık Kerem Bey'e video çekerken 'Ne oldu denize mi düştün, işte böyle olur' tarzında konuşuyordu." ifadelerini kullandı.

"KÜFREDİP DENİZE ATTI"

Restoranda garson olan Volkan Urun ise Şevval Şahin ve Kamışlı'nın denize sıfır masada oturduğunu ve daha sonra gelen Aral'ın masaya oturduğunu söyleyerek, "Kerem Bey bize doğru dönerek, 'Şefi çağırır mısınız, şunu kaldırın masamdan' dedi. Öyle der demez sanık küfrederek müştekiyi sandalyeyle beraber denize attı." şeklinde konuştu.

"YÜZME BİLENİN DE BOĞULMA İHTİMALİ MEVCUT"

Müşteki Kamışlı'nın avukatı Rezan Epözdemir, duruşmaya katılmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ederek, "Kerem Kamışlı, Şevval Şahin ile yemek yerken Şevval Şahin'in önceki sevgilisi restorana gelip, hakaretler ederek müştekiyi denize itmiştir. Olay yeri inceleme raporuna göre derinlik 345 santimetredir. İttiği zaman müştekinin denize düşeceği kesindir. Müşteki denizden çıktıktan sonra dahi müştekiyi yaralamaya çalışmaya devam etmiştir. Denize sıfır, Boğaz akıntısı da mevcut. Yüzme bilen birisinin de boğulma ihtimali mevcuttur." diye konuştu.

"RESTORANDAN PAYLAŞIM YAPTI, KORONA OLDUĞUNDAN ŞÜPHELİYİZ"

Müşteki Kamışlı'nın avukatlarından Yiğit Gökçehan Koçoğlu ise söz alarak sanık Aral'ın avukatının, Aral'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığına dair belge sunduğunu hatırlattı.

Avukat Gökçehan, sanık Aral'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafı mahkeme başkanına göstererek "Sanık yaklaşık 1 saat önce sosyal medya üzerinden bir restoranda olduğuna dair fotoğraf paylaşmıştır. Korona olduğundan şüpheliyiz. Hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"CEZA 5 YILIN ALTINDA OLABİLİR"

Sanık avukatı Özcan İntaş da söz alarak, "Meydana gelen sonuç basit tıbbi müdahale gerektirebilecek bir olaydır. Verilecek cezanın 5 yılın altında olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

YİĞİT MARCUS ARAL HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Aral'ın savunma vermekten kaçtığının anlaşıldığına kanaat getirerek, sanık Aral hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Heyet, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak Kamışlı'nın ifadesinin talimatla alınmasına da karar vererek duruşmayı erteledi.