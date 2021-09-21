Ünlü model Şevval Şahin’le ilişkisi ve Kerem Kamışlı’yı denize atmasıyla gündem olan Marcus Aral’ın, dün akşam saatlerinde evinin önünde saldırıya uğradığı iddia edildi.

İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin ile evlerine girerken tanımadığı kişilerin saldırısına uğradı. 4 kişilik bir grup, arkadan gelerek Marcus Aral'a saldırarak darbetti.

GÖZÜNDE MORLUKLAR VAR

Emniyetten alınan bilgiye göre yüzünde kırıklar oluşan Marcus Aral'a, saldıranlar aranıyor. Evinin önünde saldırıya uğrayan Yiğit Marcus Aral, Emniyet'ten çıkarken görüntülendi. Aral'ın gözündeki morluklar dikkat çekti.

KEREM'İ DENİZE ATMIŞTI

Aral, geçtiğimiz aylarda Şevval Şahin'le ayrıldığı dönemde eski sevgilisi ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı. Yaşanan bu saldırı sonrası da gözler Kerem Kamışlı'ya çevrilirken Aral'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"KEREM'İN SELAMI VAR"

Yüzünde kırıklar oluşan Yiğit Marcus Aral, ifadesinde "Kerem'in selamı var deyip 4 kişi saldırdı." dedi.

Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı ViDEO