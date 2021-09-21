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- Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı
Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı
- Haber Merkezi
- 21.09.2021 - 14:56
- Güncelleme : 21.09.2021 - 15:38
İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin ile evlerine girerken tanımadığı kişilerin saldırısına uğradı. 4 kişilik bir grup, arkadan gelerek Marcus Aral'a saldırarak darbetti.
GÖZÜNDE MORLUKLAR VAR
Emniyetten alınan bilgiye göre yüzünde kırıklar oluşan Marcus Aral'a, saldıranlar aranıyor. Evinin önünde saldırıya uğrayan Yiğit Marcus Aral, Emniyet'ten çıkarken görüntülendi. Aral'ın gözündeki morluklar dikkat çekti.
KEREM'İ DENİZE ATMIŞTI
Aral, geçtiğimiz aylarda Şevval Şahin'le ayrıldığı dönemde eski sevgilisi ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı. Yaşanan bu saldırı sonrası da gözler Kerem Kamışlı'ya çevrilirken Aral'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
"KEREM'İN SELAMI VAR"
Yüzünde kırıklar oluşan Yiğit Marcus Aral, ifadesinde "Kerem'in selamı var deyip 4 kişi saldırdı." dedi.
Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı ViDEO