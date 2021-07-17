Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'i paylaştı

Olaylı ayrılıklarıyla gündeme gelen çift, ilişkilerine bir şans daha verdi. Yiğit Marcus Aral, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şevval Şahin’le barıştığını duyurdu.

21 yaşındaki Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, geçtiğimiz ay yazılım mühendisi olan Yiğit Marcus Aral'la olan ilişkisini noktalamıştı.

Şahin, ayrılık haberini Instagram hesabından duyurmuştu.

"SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ DEĞİLDİ"

Şahin, paylaşımına, "Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik." notunu düşmüştü.

YENİ SEVGİLİSİNİ DENİZE ATTI

Ayrılığın ardından ikili arasında magazin gündeminde günlerce konuşulan bir olay yaşanmıştı.

Aral, Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yla çıktığı yemekte olay çıkarmıştı. İkilinin yemek yediği mekana giden Aral, Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize atmıştı.

"BÜYÜK BİR PSİKOLOJİK ŞİDDET..."

Şahin, olaydan sonra paylaşım yaparak "Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet... Lütfen bu durumda fikir yürütürken bu ilişkinin birçok bilmediğiniz faktörleri olduğunu unutmayın. Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara da başvurdum. Gerekenler yapılıyor." açıklamasını yapmıştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Olayın ardından Aral hakkında, Şahin ve Kamışlı'nın ikametlerine 100 metreden fazla yaklaşmaması ve 2 ay süreyle her ayın ilk pazartesi günü ikametine en yakın kolluk birimine imza atması şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilmişti.

AYRILIK KISA SÜRDÜ

Geçtiğimiz günlerde ise Şahin ve Aral'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ayrılığa dayanamayan ikili bir mekanda yan yana görüldü.

Aral, barıştıklarını Instagram'dan ilan etti. Aral, sevgilisi Şahin'le yemek yediği anı yayınladı. Yaşananlardan sonra çiftin yeniden bir araya gelmesi herkesi şaşırttı.