Yiğit Poyraz, Survivor performansıyla hayal kırıklığına uğrattı! "Yasmin'i özlüyorum" Yasemin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz, performansında düşüş yaşadığını ve adaya uyum sağlama konusunda zorluk çektiğini ifade etti.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla adından söz ettiren bir isim.

Yasmin Erbil bir süredir Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz, Survivor All Star'a katıldı.

Performansı düşüşte

Survivor All-Star yarışmacısı Yiğit Poyraz, performansında düşüş yaşadığını ve adaya uyum sağlama konusunda zorluk çektiğini ifade etti.

Bunun nedeninin ise bir süredir birlikte olduğu Mehmet Erbil’in kızı Yasmin Erbil’e duyduğu özlem olduğunu belirtti.

Poyraz, şunları ifade etti:

"Özlüyorum"

"İlk sefer geldiğimde liseden beri ailemden ayrı yaşadığım için anne, baba, kardeş özlemi çok çekmemiştim. Ama şimdi bir kız arkadaşım ve bir köpeğim var. İkisine olan özlemimi tam olarak yenebilmiş ve adapte olmuş değilim."