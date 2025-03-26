'Yıkılıyor' şarkısıyla ünlenmişti! Şarkıcı Ayça Tekindor yıllar sonra görüntülendi

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Tür pop müziğine "Yıkılıyo" adlı şarkısıyla damga vuran Ayça Tekindor, yıllar sonra ortaya çıktı.

İstanbul Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü isim, müziği neden bıraktığını yıllar sonra ilk kez açıkladı. Milliyet'te yer alan habere göre, artık İstanbul'da yaşamadığını söyleyen Tekindor, şu açıklamayı yaptı:

"STRESTEN SIKILDIM"

"Aslında İstanbul'da yaşarken de mesleği bırakmıştım. Bodrum'da evim var. Orayı çok seviyorum. Orada sekiz yaz ve kışım geçti.

Sahneleri bırakma sebebim stresten sıkıldım. Şimdi sahneye çıkanları görünce stres oluyorum. Zor iş. Şimdi stresim yok. Zaten bu dönem eski tadı da kalmadı."