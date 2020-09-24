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    Yıldırım Mayruk'un geniş katılımlı jübile defilesi

    Yıldırım Mayruk'un jübile defilesinde 200 manken podyuma çıktı. Pandemi döneminde bu kadar geniş katılımlı bir organizasyon akıllarda soru işaretleri bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 15:32
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    Yıldırım Mayruk'un geniş katılımlı jübile defilesi

    Ünlü modacı Yıldırım Mayruk, İstanbul'da düzenlenen bir defile ile mesleğe veda etti.

    Mayruk'u, bu son defilesinde, manken ve sanatçılar yalnız bırakmadı.

    200 MANKEN MODACININ KOSTÜMLERİNİ GİYDİ

    Fişekhane'de düzenlenen defilede 200 köstüm 200 manken tarafından tanıtıldı.

    5 bölümden oluşan 60 dakikalık sunumda, tayyör ve mantodan, işleme ve drape gece kostümlerine, gelinliklere uzanan bir anlatım gerçekleştirilerek Türk moda tarihine yazılacak bir jübileye imza atıldı.

    Yıldırım Mayruk un geniş katılımlı jübile defilesi #1

    BİRÇOK ÜNLÜ İSİM PODYUMA ÇIKTI

    Ünlü modacının jübile defilesinde, Ahu Yağtuğ, Arzum Onan, Çağla Şikel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ece Gürsel, Ece Pirim, Emel Yıldırım, İvana Sert, Özlem Yıldız, Pınar Tezcan, Sema Şimşek, Şenay Akay, Tuğçe Sarıkaya ve Türkan Şoray podyuma çıktı.

    Yıldırım Mayruk'un geniş katılımlı jübile defilesi VİDEO

    İZLEYİCİLER ARASINDA SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI

    200 mankenin kostüm sergilediği, birçok ünlü ismin katıldığı defilein, pandemi döneminde organize edilmesi de dikkat çekti. Diğer yandan, defileyi izleyenlerin de sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeden yan yana oturtulduğu görüldü.

    Yıldırım Mayruk un geniş katılımlı jübile defilesi #2

    Yıldırım Mayruk un geniş katılımlı jübile defilesi #3

    Yıldırım Mayruk un geniş katılımlı jübile defilesi #4

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