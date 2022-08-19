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    Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın nikah davetiyesi

    'Bir Küçük Günışığı' adlı dizide rol alan Berk Oktay ile Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un nikah davetiyesi ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 07:36
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 07:42
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    Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın nikah davetiyesi

    Berk Oktay, geçen aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'u İzmir'deki ailesinden istemiş ve ikili evlilik konusunda ilk adımı atmıştı.

    Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 9 Eylül'de hayatlarının en anlamlı imzasını atacak.

    Ertelenmişti

    Geçen yıl pandemi ve yoğun set trafiği nedeniyle nikahlarını sonbahara erteleyen ünlü çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

    KAÇUV'a bağış

    Kuruluş Osman dizisinde seyirciyle buluşan Yıldız Çağrı Atiksoy ile bu sezon "Bir Küçük Gün Işığı" dizisinde başrol oynayacak olan Berk Oktay 10 Eylül'de de dostları için Polonezköy'de bir düğün organize edecek.

    Düğün için geleneksel normlara uyan sade bir davetiye hazırlayan ünlü çift KAÇUV'a (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) bağışta bulundu.

    Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay ın nikah davetiyesi #1

    Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay ın nikah davetiyesi #2


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