Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın nikah davetiyesi

'Bir Küçük Günışığı' adlı dizide rol alan Berk Oktay ile Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un nikah davetiyesi ortaya çıktı.

Berk Oktay, geçen aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'u İzmir'deki ailesinden istemiş ve ikili evlilik konusunda ilk adımı atmıştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 9 Eylül'de hayatlarının en anlamlı imzasını atacak.

Ertelenmişti

Geçen yıl pandemi ve yoğun set trafiği nedeniyle nikahlarını sonbahara erteleyen ünlü çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

KAÇUV'a bağış

Kuruluş Osman dizisinde seyirciyle buluşan Yıldız Çağrı Atiksoy ile bu sezon "Bir Küçük Gün Işığı" dizisinde başrol oynayacak olan Berk Oktay 10 Eylül'de de dostları için Polonezköy'de bir düğün organize edecek.

Düğün için geleneksel normlara uyan sade bir davetiye hazırlayan ünlü çift KAÇUV'a (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) bağışta bulundu.