Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Milena'nın son halini paylaştı! Görenler yorum yağdırdı

Uzun zamandır magazin gündeminden düşmeyen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Öte yandan anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çiftin evliliğinde kriz yaşandığı ve boşanacakları iddia edilmişti. Bunun sebebi ise ortaya atılan aldatma ve ihanet iddiaları olmuştu.

TAKİBİ BIRAKMIŞTI

Atiksoy bu söylentilerin ardından 3 yıllık eşi Berk Oktay'ı takipten çıkmıştı. Ancakçok geçmeden ünlü çiftten 'mutlu aile pozu' gelerek söylentileri yalanlamışlardı.

"PAMUĞUM"

Vaktinin çoğunluğunu kızına ayıran Yıldız Çağrı Atiksoy, Mira Milena'nın son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun 'Pamuğum' notuyla eklediği paylaşımına beğeni yağdı.