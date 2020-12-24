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- Yıldız Çağrı Atiksoy: Seninle gurur duyuyorum
Yıldız Çağrı Atiksoy: Seninle gurur duyuyorum
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan sevgilisi Berk Oktay'a destek mesajı geldi.
- Haber Merkezi
- 24.12.2020 - 08:19
Yakışıklı oyuncu Berk Oktay’ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu, “özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"HER ŞEYİ GÖZE ALDIN"
Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy da sevgilisi Oktay’a şu sözlerle destekte bulundu:
“18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum.”