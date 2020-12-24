Yıldız Çağrı Atiksoy: Seninle gurur duyuyorum

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan sevgilisi Berk Oktay'a destek mesajı geldi.

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay’ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu, “özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"HER ŞEYİ GÖZE ALDIN"

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy da sevgilisi Oktay’a şu sözlerle destekte bulundu:

“18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum.”