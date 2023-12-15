Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu Bir yıl önce nikah masasına oturan ekranların sevilen yüzleri Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy geçtiğimiz haftalarda hamilelik müjdesi vermişti. Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

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Ekranların ünlü oyuncularından Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de hayatlarını birleştirmişlerdi.

İkili, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' demişti.

Berk Oktay'la mutlu bir beraberliği olan güzel oyuncu, hamilelik iddialarını doğruladı; "Evet, haber doğru. 2.5 aylık hamileyim. Cinsiyeti henüz belli değil. Hamilelik güzel geçiyor. Berk baba olacağını öğrendiğinde çok heyecanlandı.

"Çok istiyorduk"

İlk defa onu böyle gördüm. Uzun zamandır biz de çok istiyorduk. Bu haber bizi çok mutlu etti." demişti.

Oyuncu çift, son olarak Instagram sayfalarından yaptıkları paylaşımlarla bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Pembe balonlarla ve köpekleriyle birlikte poz veren ikiliden Yıldız Çağrı Atiksoy, peş peşe paylaştığı karelere şu mesajı yazdı:

"Kız bebemiz geliyor!"

"Kız bebemiz geliyor! Allah’ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum.

"Dualarınız bizimle olsun"

Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım, kabul olacağını biliyordum çünkü. Temennileriniz, dualarınız bizimle olsun.

"Benim güzel ailem"

Aynı fotoğrafı Oktay da kendi hesabından paylaştı: "Eşim, kızım ve oğlum... Benim güzel ailem."