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    Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğün tarihleri belli oldu

    Evlilik kararı alan iki ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, düğün tarihi ve yerine de karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 07:16
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 07:25
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    Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğün tarihleri belli oldu

    "Kuruluş Osman"ın 'Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile "Yasak Elma"nın Çağatay'ı Berk Oktay'ın düğün tarihleri belli oldu.

    Geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yüzükleri takan çift, Eylül ayında nikah masasına oturacak.

    "MEKAN BELLİ DEĞİL"

    Düğün hazırlıklarına başlayan çiftten Atiksoy, "İkimizinde yoğun bir set dönemi var. Düğün İstanbul ya da Alaçatı'da yapmayı düşünüyoruz. Henüz mekan belirlemedik" diye konuştu.

    Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un birliktelik pozları FOTO GALERİ

    Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ın düğün tarihleri belli oldu #1

    Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ın düğün tarihleri belli oldu #2

    Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ın düğün tarihleri belli oldu #3

    Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ın düğün tarihleri belli oldu #4


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