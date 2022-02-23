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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğün tarihleri belli oldu

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğün tarihleri belli oldu

Evlilik kararı alan iki ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, düğün tarihi ve yerine de karar verdi.