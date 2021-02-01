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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın yoğun antrenmanı

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın yoğun antrenmanı

Formlarına dikkat eden aşıklardan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, haftanın 5 günü spor yapıyor.