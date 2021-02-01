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- Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın yoğun antrenmanı
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın yoğun antrenmanı
Formlarına dikkat eden aşıklardan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, haftanın 5 günü spor yapıyor.
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 13:41
- Güncelleme : 01.02.2021 - 13:45
Ünlü oyuncular Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, geçen temmuzda aşk yaşamaya başlamıştı.
YILDIZ ALETLİ PİLATES YAPIYOR
İlk karantina döneminde yediğine içtiğine dikkat etmeyince yazın Çeşme tatilinde aldığı kilolarla dikkat çeken Berk Oktay, yeniden antrenmanlara başladı. Her fırsatta ağırlık çalışıyor.
Sevgilisi gibi spor düşkünü olan Yıldız Çağrı Atiksoy ise aletli pilatesi tercih ediyor.