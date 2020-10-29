Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay paylaşımı

Yıldız Çağrı Atiksoy, sevgilisi Berk Oktay'ın doğum günü için romantik bir paylaşımda bulundu.

Eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan oyuncu Berk Oktay, aradığı aşkı birkaç ay önce meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'da buldu.

Bugün 38 yaşına basan Oktay'ın doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir kareyle kutlayan Atiksoy, fotoğrafa bu romantik sözleri not düştü:

"BİRAZ YANMAMIZ GEREKTİ"

"Merhaba en Sevgili! Eve hoş geldin.. Biliyorum çok uzun sürdü. Yüzyıl gibi... Biraz yanmamız gerekti ve biraz incinmemiz... Belki biraz eş zamanlı da olsa, ayrı büyümemiz ve ders almamız başka hayatların içinden geçerken. Kıvrıla kıvrıla ve kıvranarak içinden geçtiğimiz yangınların, depremlerin..

"SADECE SEVGİYİ GÖRÜYORUM"

Aslında hepsinin bizi bir araya getirmek için düzenlenmiş bir oyun olduğunu görebiliyor musun ? Tanrı’nın eli İlahi plan ne muhteşem çalıştı bizim için. Bunu hissettin mi ? Dünya’nın en tepesine çıkmış gibiyim ya da kutuplardan Dünya’ya bakar gibi. Sadece SEVGİYİ görüyorum. Seni bana getiren herkesi ve her anı kutsuyorum. Eve hoş geldin en Sevgili ve eve hoş geldim.