Yıldız Çağrı Atiksoy’dan minik kızıyla yeni poz! Takipçileri anne-kıza yorum yağdırdı

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Kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıl önce evlenmişlerdi. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un mutluluğu minik kızları Mira Milena ile katlandı.

"ZAMAN DURDU"

Instagram'da aktif olan Atiksoy, son olarak kızı Mira Milena ile yeni bir paylaşımda bulundu. Güzel anne Yıldız Çağrı Atiksoy, siyah beyaz pozlarına "Zaman durdu, ötesi yok" notunu düştü.

Ünlü çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, kızının gündelik hallerini nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.