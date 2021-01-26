Yıldız Tilbe, alışverişte

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, uzun zaman sonra alışverişte obejktiflere yansıdı.

Bir haftadır yeni şarkısının klip çekimi için kamera karşısında olan Yıldız Tilbe, alışveriş yapmak üzere gittiği bir AVM’de görüntülendi.

Yakın arkadaşlarıyla hem hava almak için hem de alışveriş yapmak için dışarıya çıktığını söyleyen Yıldız Tilbe'yi karşısında gören sevenleri, usta şarkıcıya yoğun ilgi gösterdi.

"ÇOK SOĞUKMUŞ"

Tilbe, "Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim.'' diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.