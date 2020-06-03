Yıldız Tilbe: Amerika ne güzel oldu

Yıldız Tilbe: Amerika ne güzel oldu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından Amerika'daki olaylarla ilgili düşüncelerini yazdı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan eylemlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

"DAHA GÜZEL OLSUN"

Tilbe, paylaşımında, “Amerika ne güzel oldu. Daha güzel olmasını diliyorum. Ve başka ülkeleri dağıtan bütün ülkelere aynı ve daha yüksek benzerlikler diliyorum. Allah iyileri ve masumları her yerde korusun yardım etsin.

"DÜNYADA İKİ MİLLET VAR"

Dünyada iki millet var. Biri iyilik milleti diğeri de kötülük milleti. Allah iyilere, masumlara yardım etsin. Kötüleri de kendi kötülükleriyle yok etsin inşallah.” ifadelerini kullandı.