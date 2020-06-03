Dolar
6.7209
0.2341%
Euro
7.5444
0.5732%
Altın
1722.23
-0.3125%
Borsa
108726.35
0.5819%
G. Altın
372.34
0.0567%
Bitcoin
63902.37
-0.4535%
17ºC
İstanbul
Sağanak yağış 17 C

    Yıldız Tilbe: Amerika ne güzel oldu

    Şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından Amerika'daki olaylarla ilgili düşüncelerini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2020 - 09:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yıldız Tilbe: Amerika ne güzel oldu

    Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan eylemlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

    "DAHA GÜZEL OLSUN"

    Tilbe, paylaşımında, “Amerika ne güzel oldu. Daha güzel olmasını diliyorum. Ve başka ülkeleri dağıtan bütün ülkelere aynı ve daha yüksek benzerlikler diliyorum. Allah iyileri ve masumları her yerde korusun yardım etsin.

    "DÜNYADA İKİ MİLLET VAR"

    Dünyada iki millet var. Biri iyilik milleti diğeri de kötülük milleti. Allah iyilere, masumlara yardım etsin. Kötüleri de kendi kötülükleriyle yok etsin inşallah.” ifadelerini kullandı.

    Görüş Bildir