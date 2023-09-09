Yıldız Tilbe başörtüsü takıp köy yaşamından doğal halini paylaştı Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabında köy hayatına yer verdi. Başörtüsü takan ve uzun elbise giyen Tilbe, doğal haliyle bir kez daha gündem oldu.

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ensonhaber.com

Şarkıcı Yıldız Tilbe her haliyle adından söz ettiriyor...

Sesi ve şarkılarıyla gönülleri fetheden Tilbe'nin geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

Eleştirilere aldırmıyor

Öte yandan sık sık siyasi içerikli paylaşımlarda bulunan şarkıcı, zaman zaman tepkilerin odağındaki isim oluyor.

Asgari ücret, sokak köpeği sorunu gibi konulara değinen Tilbe, eleştirilerden de kaçmıyor.

Köye gitti

Böylelikle sosyal medyayı aktif kullanan 57 yaşındaki ünlü isim, son paylaşımıyla bir kez daha doğallığını gözler önüne serdi.

İzmir doğumlu olan ancak Ağrılı bir baba ile Tuncelili bir annenin en küçük çocuğu olan Tilbe, köy yaşamındaki halini Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımları yoğun ilgi gördü

Başörtüsü takan ve uzun bir elbise tercih eden Tilbe'ye beğeni yağdı. Kimileri ise "Abla sana ne oldu böyle" yorumunda bulundu.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.