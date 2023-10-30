Yıldız Tilbe, Cumhuriyet'in 100. yılı için ay yıldızlı kostüm giydi Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Cumhuriyet'in 100. yılında giydiği ay yıldızlı kostümüyle sosyal medyada herkesin diline dolandı.

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29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı yurdun dört bir yanında kutlandı. Ünlü şarkıcılar da marşlar ve şarkılar söyleyerek, sahnede dinleyicilerine 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı.

Pek çok ünlü sanatçı da sosyal medyada kutlama paylaşımı yaptı. Onlardan biri de her paylaşımı ve açıklamasıyla gündem olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ydi.

Yorum yağmuruna tutuldu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetin 100. yılını kutladı ve ay yıldızlı kostümüyle yaptığı selfie'yi takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcının kıyafeti sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerinden beğeni alan Yıldız Tilbe'nin kıyafetine yorum yağdı.