Yıldız Tilbe, dişsiz fotoğraflarını paylaştı Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diş tedavisi gördüğü süreçteki karelerine yer verdi.

ensonhaber.com

Sesi ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi olan Yıldız Tilbe, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden.

Gündeme ilişkin yaptığı paylaşımlar, rengarenk makyajlı anları, doğal karelerini sıkça takipçileriyle paylaşıyor.

Zaman zaman ise eleştiri oklarını üzerine çekiyor.

Diş tedavisi görüyor

Son olarak ise yaptığı paylaşımla kimi hayranlarını korkuttu, kimilerini ise güldürdü.

Bir süredir diş tedavisi gören Tilbe, implant sürecindeki karelerini paylaştı.

Dişsiz halini paylaştı

Karede ise ön dişlerinin olmadığı görüldü. Tilbe söz konusu paylaşıma "Hehe" notunu ekledi.

İşte o kareler...