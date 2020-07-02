Yıldız Tilbe: Kediyi Sezen'e verdim

Yıldız Tilbe, evdeki kedisini Sezen Aksu'ya hediye etti.

Ünlü şarkıcılar Yıldız Tilbe ve Yeşim Salkım, önceki akşam Ulus'ta bir mekanda buluştu. Bir program çekimine başlayacak olan Yıldız Tilbe, samimi açıklamlarda bulundu.

Tilbe, "Yeşim, Hadise, Bülent Ersoy... Herkesi konuk alacağım. Sizler için güzel videolar çekip sohbet edeceğiz" dedi.

"NAMUSSUZ KEDİ"

Kendi kedisini Sezen Aksu'ya hediye ettiği yönündeki haberler hakkında konuşan Yıldız Tilbe, "Kediyi Sezen'e hediye ettim. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şans kime nasip olur? Namussuz kedi! Evde bir türlü sevdirmedi kendini. Sezen'e bir götürdüm, koynunda iki saat uyudu.

Allah'a bin şükür Sezen çok iyi, turp gibi, fıstık gibi. Sahnelere dönecek mi bilmiyorum. Pek niyeti yok gibi görünüyor ama kendi bilir" ifadelerini kullandı.