Yıldız Tilbe menajerinin evinde coştu! Dansına sosyal medyada yorum yağdı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, evinde doğum günü yapan manjeri Özgür Aras'ın partisinde çılgın dansını yaptı.

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Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe, Özgür Aras'ın doğum günü partisine katıldı.

Herkesin doyasıya eğlendiği geceden sosyal medyada bol bol paylaşımlar yapıldı.

Yıldız Tilbe koptu

Doğum günü partisinde çok eğlenen Yıldız Tilbe, şarkıya kendini fena kaptırdı. Kendine has dans tarzı ile gönüllere taht kuran Tilbe, kurtlarını döktü. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Partiye Deniz Seki, Ece Seçkin, KÖFN grubu (Salman Tin ve Bile Kağan Etil), Ersay Üner, Fatma Turgut, Kobra Murat, Pınar Soykan, Seçkin Süngüç, Önder Tiryaki, Seda Mete gibi isimler de katıldı.